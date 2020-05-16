16 мая в Москве ожидается до +17°С

В субботу, 16 мая, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +15°С — +17°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами возможны усиления до 14 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +6°С — +8°С. Скорость ветра усилится до 7 — 12 м/с, а порывы — 18 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.