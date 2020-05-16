Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в программе «Здоровье» на Первом канале.
Он отметил, что кашель, повышенная температура и отдышка являются одними из главных признаков того, что болезнь будет развиваться в тяжелой форме.
По его словам, температура будет выше 38,5 градусов, а частота дыханий будет составлять 20-30 движений в минуту. Врач добавил, что также признаком тяжелой формы коронавируса может быть низкий уровень насыщенности крови кислородом.
Телеведущая Елена Малышева подчеркнула, что именно отдышка является серьезным симптомом, который говорит о необходимости госпитализации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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