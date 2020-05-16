Суд Черногории принял решение об освобождении епископа СПЦ Иоанникия

Черногорский суд приняло решение об освобождении епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия из-под стражи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме епископа были освобождены еще восемь священников.

Ранее, 12 мая, священнослужители были задержаны за проведение собрания верующих на празднике Святого Василия Острожского. Срок задержания составлял 72 часа. решение суда было принято за несколько минут до окончания срока. После задержания епископа и священников в некоторых городах Черногории начались массовые волнения.

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