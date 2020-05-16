Трамп заявил, что США не исключают выпуск бесплатной вакцины от COVID-19

Президент США Дональд Трамп рассказал о разработке вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Fox.

Он отметил, что администрация не исключает возможность выпуска в будущем бесплатной вакцины коронавируса.

«Мы на самом деле изучаем это», — подчеркнул Трамп.

Он также выразил мнение, что ученым США удастся в ближайшие сроки разработать вакцину от заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.