Трамп заявил, что США не исключают выпуск бесплатной вакцины от COVID-19
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Президент США Дональд Трамп рассказал о разработке вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Fox.
Он отметил, что администрация не исключает возможность выпуска в будущем бесплатной вакцины коронавируса.
«Мы на самом деле изучаем это», — подчеркнул Трамп.
Он также выразил мнение, что ученым США удастся в ближайшие сроки разработать вакцину от заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.