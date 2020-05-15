СК будет незамедлительно возбуждать дела при невыплате средств медикам

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате средств медицинским работникам, работающим с пациентами с COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Руководители всех следственных подразделений ведомства в регионах России должны проверять факты невыплаты компенсаций и возбуждать уголовные дела при наличии оснований, говорится в сообщении.

В настоящее время проверки по факту полной или частичной невыплаты средств уже проводятся в регионах, их ход поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. рублей, медсестрам — по 50 тыс. рублей, а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. рублей. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 до 50 тыс. рублей, в зависимости от должности.

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