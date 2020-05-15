Скворцова рассказала о центре по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о создании специального центра по заготовке плазмы крови доноров с иммунитетом к коронавирусу, передает РИА «Новости».

По ее словам, агентство организовало координационный центр, который занимается заготовкой плазмы для лечения пациентов с COVID-2019.

Ранее стало известно, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.

В России на данный момент зарегистрировано 262,8 тыс. случаев коронавируса, умерли 2,4 тыс. человек, 58,2 тыс. выздоровели.

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