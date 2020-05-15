Записавшую матерное поздравление судью на Кубани уволили
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи судебного участка № 181 Новокубанского района Елены Переверзевой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.
Увольнение связано с появившимся в сети некоторое время назад роликом, в котором судья произнесла тост с использованием нецензурных выражений.
Уточняется, что предварительно была проведена проверка, в результате которой поведение Переверзевой признали умаляющим авторитет судебной власти. Также данные действия сочли причиняющими ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.
В результате женщину досрочно лишили полномочий судьи седьмого квалификационного класса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: