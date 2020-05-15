Записавшую матерное поздравление судью на Кубани уволили

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи судебного участка № 181 Новокубанского района Елены Переверзевой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Увольнение связано с появившимся в сети некоторое время назад роликом, в котором судья произнесла тост с использованием нецензурных выражений.

Уточняется, что предварительно была проведена проверка, в результате которой поведение Переверзевой признали умаляющим авторитет судебной власти. Также данные действия сочли причиняющими ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.

В результате женщину досрочно лишили полномочий судьи седьмого квалификационного класса.

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