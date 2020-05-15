Мошенники начали обманывать россиян по детским выплатам в сети

В сети появились мошенники, которые обманывают россиян, предлагая им быстрее получить детские выплаты. Об этом сообщает Telegram-канал сайта стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что злоумышленники предлагают своим жертвам выплаты на детей в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб.

В сообщении напомнили, что подать онлайн-заявление на выплаты в 10 тыс. руб. на детей от до 3 до 16 лет возможно до 1 октября 2020 года лишь на портале Госуслуг.

Граждан предупреждают обращать внимание на правильность написания адреса.

Выплаты в пять тыс. руб. на ребенка от трех лет можно также оформить до 1 октября на портале госуслуг, также на сайте ПФР, в личном кабинете.

Уточняется, что официальный портал Госуслуг и сайт ПФР не запрашивает данные банковской карты, пин-код с нее или CVV код (с обратной стороны карты).

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