Лавров: выездные визы для россиян после пандемии вводиться не будут

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит необходимости вводить выездные визы для россиян после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», — сказал он.

Лавров добавил, что не знает, кто об этом говорит.

4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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