В России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса

В России положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 за сутки получили 10 598 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах.

За сутки зафиксировано 113 летальных исходов, за весь период зафиксировано 2418 летальных исходов.

При этом выписано по выздоровлению 4696 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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