В пельменях семи торговых марок нашли кишечную палочку

Роскачество в ходе повторного тестирования пельменей семи торговых марок обнаружило во всей продукции кишечную палочку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Уточняется, что в прошлом году из семи исследованных торговых марок только в одних пельменях нашли антибиотики и превышения по количеству микроорганизмов.

«В этом году ситуация обстоит гораздо хуже – сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование», — заявили в Роскачестве.

Так, во всех товарах была кишечная палочка, а еще в одной из марок также и сальмонелла.

Кроме того, во время тестирования пельменей двух торговых марок выяснилось, что белка там меньше, чем в заявленной в маркировке информации.

В организации напоминают, чтобы уберечься от возможного отравления, пельмени стоит варить не менее 10 минут.

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