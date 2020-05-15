Вильфанд заявил, что придется подождать тепло в Европейской части России
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в центральной части Европейской России в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Тепла пока давайте подождем немножко. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет», — сказал он.
Метеоролог отметил, что температура будет повышаться очень медленно, на 1-2°С.
По его словам, резкого потепления ждать неоткуда, так как воздушные массы с запада и северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура немного ниже нормы.
Вильфанд добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14°С, на следующий день потеплеет на 1°С.
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