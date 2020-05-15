В Москве в пятницу ожидается до +15°С
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В Москве и области в пятницу, 15 мая, синоптики прогнозируют до +15°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Ожидается, что днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +13°C до +15°C, а ночью —
от +3°C до +5°C.
В небе будет облачно с прояснениями. В области местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует западный, северо-западный 6-11 м/с.
Атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, а ночью — 744 мм.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.