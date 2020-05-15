В Москве в пятницу ожидается до +15°С

В Москве и области в пятницу, 15 мая, синоптики прогнозируют до +15°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Ожидается, что днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +13°C до +15°C, а ночью —

от +3°C до +5°C.

В небе будет облачно с прояснениями. В области местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует западный, северо-западный 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, а ночью — 744 мм.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.