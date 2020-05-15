В МЧС рассказали о нарушениях требований пожарной безопасности в домах престарелых

С начала нынешнего года было выявлено более 160 домов для престарелых с нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В этом году сотрудниками надзорных органов ведомства выполнено около 1 тыс. проверок противопожарного состояния домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также геронтологических и геронтопсихиатрических центров.

Как уточняется, во время таких инспекций было выявлено 165 учреждений с нарушениями требований пожарной безопасности. При этом среди наиболее распространенных нарушений обнаружены захламленные пути эвакуации, отсутствие или неисправность некоторых систем противопожарной защиты.