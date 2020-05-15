Российские водители фур будут проходить тесты на COVID перед границей с КНР

Российских водителей обязали проходить тесты на коронавирус перед пересечением границы с Китаем в пункте пропуска «Пограничный» в Приморье, где наблюдается очередь из нескольких сотен грузовиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя правительства Приморского края Константина Шестакова.

По его словам, об этом местные власти договорились с Роспотребнадзором.

«Второе: главе Пограничного округа дано поручение отсыпать дополнительную площадку для стоянки грузовой техники, которая сейчас скопилась на дороге у пункта пропуска», — добавил он, говоря о мерах, предпринимаемых правительством Приморья для нормализации ситуации.

Он также отметил, что российская сторона взаимодействует с китайскими властями, чтобы пропуск через границу грузового транспорта возобновился в прежнем режиме и объеме.