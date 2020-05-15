Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет «Аэрофлота» с россиянами на борту отправился из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву. Об этом свидетельствуют данные электронного табло аэропорта Нью-Йорка.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульстве в Нью-Йорке на борту воздушного судна находятся 369 россиян, в том числе жители Москвы, Подмосковья, Ленинградской области и других регионов России.

При этом глава общественной организации «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан, слова которого приводит РИА «Новости», добавил, что также сегодняшним рейсом вылетели десять российских школьников, которые обучались по программам в США.

Он добавил, что в США остаются еще «больше 15 школьников» из России.