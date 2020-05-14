Собянин рассказал о сроке действия ограничений по коронавирусу в Москве

В Москве ограничения по коронавирусу будут действовать еще минимум одну-две недели, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Я думаю, что нам надо пожить неделю-другую в таком режиме», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что надо посмотреть на последствия открытия производств и майских праздников. Собянин также уточнил, что носить маски и перчатки на улицах не обязательно — только в магазинах и транспорте.

В Москве коронавирусом заразились почти 131 тысяча, скончались 1290 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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