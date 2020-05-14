В Южном Судане умер первый пациент с коронавирусом, сообщила радиостанция Eye Radio.

Отмечается, что 14 мая в стране подтвердились 28 заражений и один летальный исход. Всего в Южном Судане коронавирусом заразился 231 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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