Число выявленных случаев COVID в Турции превысило 144,7 тысячи человек

В Турции положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 1 635 человек. Об этом в своем Twitter рассказал глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии возросло до 144 749 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 55 пациентов. Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 4 007 умерших.

При этом излечились от коронавирусной инфекции 104 030 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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