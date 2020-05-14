В Карачаево-Черкесии утонула шестилетняя девочка
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В Карачаево-Черкесии шестилетняя девочка утонула в реке, пишет СУ СК по региону.
«Ребенка искали более 250 полицейских и местных жителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тело нашли в двух километрах от места падения в воду. На девочке не было одежды, потому что ее сорвало течение реки.
Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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