В Карачаево-Черкесии утонула шестилетняя девочка

В Карачаево-Черкесии шестилетняя девочка утонула в реке, пишет СУ СК по региону.

«Ребенка искали более 250 полицейских и местных жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело нашли в двух километрах от места падения в воду. На девочке не было одежды, потому что ее сорвало течение реки.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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