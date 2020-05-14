Собянин: досрочное снятие ограничений по COVID-19 может вызвать вторую волну

Преждевременная отмена ограничений по коронавирусу может спровоцировать вторую волну заражений, написал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

«Преждевременная отмена ограничений несет реальный риск прихода второй волны пандемии», — написал Собянин.

Мэр также отметил, что чрезмерное затягивание тоже вредит людям.

В Москве коронавирусом заразились почти 131 тысяча, скончались 1290 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Анастасия Ракова: данные о смертности от коронавируса соответствуют действительности

— Более 1,85 млн пенсионеров в Москве получили выплаты за соблюдение самоизоляции

— Собянин анонсировал переход Москвы на новый уровень тестирования на COVID-19