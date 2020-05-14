Творческим вузам рекомендовали досрочно завершить обучение
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Министерство культуры России рекомендовало руководству творческих вузов досрочно завершить учебный год. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава ведомства Ольга Любимова подписала соответствующий приказ.
Кроме того, вузам рекомендовано досрочно завершить промежуточные и итоговые аттестации.
В приказе также сказано о том, что аттестации необходимо провести в дистанционной форме. Также часть программы текущего учебного года может быть перенесена на следующий.
В документе также содержатся рекомендации по окончанию учебного года начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования.
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