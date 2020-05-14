Творческим вузам рекомендовали досрочно завершить обучение

Министерство культуры России рекомендовало руководству творческих вузов досрочно завершить учебный год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ведомства Ольга Любимова подписала соответствующий приказ.

Кроме того, вузам рекомендовано досрочно завершить промежуточные и итоговые аттестации.

В приказе также сказано о том, что аттестации необходимо провести в дистанционной форме. Также часть программы текущего учебного года может быть перенесена на следующий.

В документе также содержатся рекомендации по окончанию учебного года начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования.

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