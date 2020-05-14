ЕГЭ может пройти после 19 июня
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может пройти 19 июня или позже. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе Рособрнадзора отметили, что ведомство пока рассматривает эти даты в качестве тех, в которые будет проведен экзамен.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз.
Рособрнадзор подчеркнул, что конечное решение по итоговым датам проведения ЕГЭ будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Минобрнауки надеются на проведение ЕГЭ не позднее 1 сентября
— Количество предметов ЕГЭ будут выбирать школьники