ЕГЭ может пройти после 19 июня

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может пройти 19 июня или позже. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе Рособрнадзора отметили, что ведомство пока рассматривает эти даты в качестве тех, в которые будет проведен экзамен.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз.

Рособрнадзор подчеркнул, что конечное решение по итоговым датам проведения ЕГЭ будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

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