Собянин анонсировал переход Москвы на новый уровень тестирования на COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице появилась техническая возможность нарастить диагностику коронавируса до 100 тыс. тестов в сутки. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет об иммуноферментном анализе крови (ИФА). Мэр отметил, что последние две недели в городе шел эксперимент по ИФА-тестированию, налаживалась работа оборудования.

По словам Собянина, сейчас проводится переход к практической реализации программы. Так, 30 московских поликлиник в ближайшее время начнут забор крови у горожан для скрининговых исследований. Планируется, что еженедельно до 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на тестирование.

Он добавил, что массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в вопросе выявления COVID-19. Согласно расчетам, в будущем в городе будут проводить до 200 тыс. исследований в сутки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин провел совещание по противодействию распространению COVID-19