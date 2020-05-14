Путин: глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания, трансляцию которого ведет канал «Россия 24».

«Хочу предоставить слово Фалькову Валерию Николаевичу, министру, для обобщения того, что было сегодня сказано и, конечно, вопрос к Валерию Николаевичу - как вы себя чувствуете?», — обратился Путин к главе Минобрнауки.

Глава государства добавил, что «не секрет, что Валерий Николаевич перенес коронавирус».

Фальков, в свою очередь, сказал, что уже выздоровел от коронавируса и включился активно в работу.

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