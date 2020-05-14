В Росавиации рассказали о правилах полета после снятия ограничений по коронавирусу

Росавиация подготовила проект указаний по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, при восстановлении авиаперевозок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект ведомства.

Так, на первых двух этапах в самолет не будут пускать пассажиров с температурой выше 37,5˚С. У всех летящих при входе на борт будет бесконтактно измеряться температура.

На третьем этапе температуру измерять не будут.

Кроме того, пассажиры будут обязаны носить маски и перчатки на первых двух этапах снятия ограничений. Снимать маски и перчатки будет запрещено во время всего полета.

Уточняется, что на рейсах, длящихся более трех часов, будет производиться плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции.

Также на первом этапе снятия ограничений пассажиров будут размещать с соблюдением дистанции. При рассадке кресел по три в ряд будет свободным среднее кресло, а при расстановке кресел по два в ряд – в шахматном порядке.

Верхнюю одежду на первом этапе необходимо будет снимать перед посадкой и упаковывать в пластиковый пакет.