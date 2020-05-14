В Минобрнауки надеются на проведение ЕГЭ не позднее 1 сентября

Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что министерство надеется, что Единый госэкзамен начнется не позднее 1 сентября. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«Для себя мы определяем следующим образом, что ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября, чтобы мы могли все процедуры завершить», — сказал он.

Он добавил, что министерство рассчитывает даже в сложившихся обстоятельствах провести приемную кампанию и зачислить абитуриентов в сентябре.

В этом же месяце планируются первые занятия у первокурсников.

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