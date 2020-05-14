В Волгоградской области коронавирус выявили у 90 медиков
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У 90 медиков в Волгоградской области выявили коронавирус, большинство перенесли болезнь бессимптомно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя здравоохранения региона Николая Алимова.
«Из 90 проходили лечение, в том числе в виде пневмонии, 16 человек», — сказал он.
Алимов добавил, что из 16 медиков скончалась одна сотрудница Иловлинской больницы.
По последним данным, в Волгоградской области зарегистрировано 1335 случаев заражения коронавирусом, 390 пациентов выздоровели, 13 скончались.
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