Собянин провел совещание по противодействию распространению COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
Известно, что на совещании присутствовали главы федеральных органов исполнительной власти и губернаторы субъектов России.
В ходе встречи обсуждались темпы и прогнозы выявляемости COVID-19, расширение тестирования, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на работающих предприятиях и организациях, осуществление дополнительных выплат медицинским работникам, борющимся с инфекцией и другое.
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