В Петербурге в четверг выпал мокрый снег

В Санкт-Петерубрге в четверг, 14 мая, выпал мокрый снег. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что местами высота снежного покрова достигла одного сантиметра.

Температура воздуха в городе составляет +2,5°C. Днем столбик термометра поднимется до 11°C. До субботы, 16 мая, в городе будет дождь.

Пользователи в сети отметили, что с плохой погодой легче соблюдать режим самоизоляции. Согласно данным «Яндекса», в настоящий момент индекс самоизоляции в северной столице равен 2,6.

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