В Забайкалье за сутки потушили лесные пожары площадью более 1 тысячи гектаров

Одиннадцать лесных пожаров ликвидированы в Забайкальском крае за минувшие сутки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов региона.

Общая площадь ликвидированных пожаров превысила 1 тыс. га, работа пожарных осложнялась шквалистым ветром, указано в сообщении пресс-службы. Кроме того, удалось локализовать четыре пожара на площади более 2 тыс. га.

В лесах Забайкальского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

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