В Казахстане выявлено более 5,5 тысячи случаев COVID-19
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Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Казахстане превысило 5,5 тыс., передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства здравоохранения страны.
После регистрации 154 новых случаев, общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 увеличилось до 5571, говорится в сообщении минздрава. Отмечается, что всего в стране зафиксировано 32 летальных исхода, 2408 пациентов выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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