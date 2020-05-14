В Казахстане выявлено более 5,5 тысячи случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Казахстане превысило 5,5 тыс., передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства здравоохранения страны.

После регистрации 154 новых случаев, общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 увеличилось до 5571, говорится в сообщении минздрава. Отмечается, что всего в стране зафиксировано 32 летальных исхода, 2408 пациентов выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянка скончалась от коронавируса в Казахстане