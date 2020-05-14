Генсек ООН отметил важность мер психологической поддержки населения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства уделить внимание мерам психологической поддержки населения в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает ТАСС.

Страх перед заболеванием, смертью близких людей и необходимость оставаться дома могут негативно сказаться на психологическом здоровье, отметил Гутерриш. Он подчеркнул, что развитие служб психологической помощи и их финансирование должны быть включены в пакет мер правительств.

Кроме того, генсек ООН подчеркнул, что особенно тяжело карантинные меры могут сказаться на тех людях, у которых уже имелись психологические отклонения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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