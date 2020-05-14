Трамп: в США сделали 10 млн тестов на коронавирус

В США проведено 10 млн тестирований на коронавирус нового типа, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Глава государства также призвал губернаторов штатов к принятию мер по восстановлению привычного ритма жизни в стране.

Соединенные Штаты занимают первое место в рейтинге стран по числу подт вержденных случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса число подтвержденных случаев COVID-19 в США составляет 1 388 936.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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