Трамп заявил о необходимости открыть школы в США

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов возобновить работу школ, которые ранее были закрыты из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба Белого дома.

Коронавирус нового типа имеет «очень малое» влияние на молодых людей, отметил глава государства. При этом он добавил, что страна должна возвращаться к привычному ритму жизни настолько быстро, насколько возможно, и для этого необходимо открыть школы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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