Еще 58 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 58 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный оперативный штаб.

Общее число жертв коронавируса нового типа в Москве достигло 1290 человек, говорится в сообщении.

По последним данным, в России зафиксировано 242 271 случаев новой коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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