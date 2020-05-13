СМИ нашли пилота, который оставил необычное послание в небе

Пилот легкомоторного самолета Олег Кобзев объяснил, как и зачем оставил с помощью самолета в небе и на спутниковых картах надпись «А где все?». Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Делал такое первый раз. Никаких трюков выполнять не приходилось, только крены, развороты и ничего больше», — сказал пилот.

По его словам, на такую акцию его сподвиг экс-басист группы «Звери» Константин Лабецкий. Летчик хотел таким образом призвать людей оставаться дома во время пандемии коронавируса и приободрить их.

Кобзев добавил, что для того, чтобы совершить подобные маневры, ему пришлось согласовывать их с диспетчерами.

По официальным данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались.

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