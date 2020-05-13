СНБО: на Украине возможен дефицит воды
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Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о возможности дефицита пресной воды на территории Украины из-за нескольких засушливых лет подряд и предложил оптимизировать водные ресурсы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СНБО.
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — сообщили в пресс-службе.
В качестве первого шага к оптимизации воды, СНБО предложил полностью инвентаризировать все подзменые источники и артезианские скважины страны для подключениях их к системам водоснабжения.
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