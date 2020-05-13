Болгария ввела режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации
Правительство Болгарии ввело режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до 14 июня, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что режим ЧЭС сменит режим ЧП, действующий до 13 мая с 13 марта.
Ранее стало известно об открытии музеев и библиотек при соблюдении санитарных норм. Остаются закрытыми школы и торговые центры.
В Болгарии коронавирусом заразились 2069, скончались 96 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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