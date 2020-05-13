В Италии выздоровела половина зараженных коронавирусом

Число излечившихся от COVID-19 в Италии превысило 112 тыс. человек, это более чем половина от всех случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные службы гражданской обороны республики.

Всего за последние сутки в стране было зафиксировано 1 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 3 502 пациента.

По последним данным, общее число активных случаев COVID-19 в Италии не превышает 79 тыс. человек. Этот показатель соответствует уровню конца марта.

С начала пандемии в республике скончались более 31 тыс. пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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