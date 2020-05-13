Роспотребнадзор запретил пить чай и прыгать в бассейн в банях из-за коронавируса
Роспотребнадзор предписал российским баням и саунам на время распространения пандемии коронавируса ограничить контакты между людьми в парильных комнатах, закрыть бассейны и купели, а также ввести запрет на еду и напитки внутри помещений. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
В частности, согласно предписаниям, владельцы предприятий обязаны обеспечить «соблюдение временного интервала между сеансами не менее 20 минут» и «исключение предоставления для посетителей напитков и пищи».
Также на время карантинных мероприятий сотрудники комплексов обязаны обеспечивать посетителей средствами индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку помещений и регулярно проветривать помещения.
Сроки действия требований в документе не обозначены.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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