Названы предполагаемые даты перенесенного ЕГЭ

Единый государственный экзамен может пройти с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа, пишет ТАСС со ссылкой на письмо за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

»Рособрнадзором предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года в период с 4.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020», — говорится в документе.

В тексте отмечается, что проводить ЕГЭ в июле нецелесообразно, потому что могут сохраняться последствия коронавируса.

В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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