В Молдавии за сутки выявлено рекордное число случаев коронавируса

В Молдавии за сутки выявлено 252 случая коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в стране коронавирусом заразились 5406, скончались 187, выздоровели 2176 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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