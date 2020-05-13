Минобрнауки настаивает на дистанционном формате ЕГЭ

Минобрнауки считает, что из-за коронавируса ЕГЭ следует провести в дистанционном формате, пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.

«В период проведения единого государственного экзамена в целях препятствия ее (инфекции) дальнейшему распространению, Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его проведения в дистанционном формате», — говорится в письме.

Ранее Минпросвещения объявило об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ из-за коронавируса.

В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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