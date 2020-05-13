Неизвестный открыл стрельбу возле храма в Киеве

В Киеве возле храма на Подоле неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Об этом сообщает УНИАН.

В результате мужчина получил ранение, после чего был госпитализирован.

По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошел на парковке возле храма на улице Мостицкой.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По инциденту возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство.

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