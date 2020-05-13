Украина снимет часть карантинных мер 22 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 22 мая Украина переходит ко второму этапу снятия ограничений из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

«Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая», — сказал Зеленский.

По его словам, на втором этапе снятия карантинных мер смогут возобновить работу отели. Также в стране снова возобновятся спортивные состязания, а школьники выпускных классов смогут в очной форме написать выпускные экзамены.

В настоящее время на Украине коронавирусом заразились 16 425 человек, погибли 439 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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