СК проверит данные об издевавшейся над учениками сотруднице приюта в Уфе
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Следственный комитет (СК) займется проверкой данных о сотруднице уфимского приюта, которая публиковала в социальные сети ролики с издевательствами над подопечными. Об этом сообщается на сайте СК.
Следователями инициирована доследственная проверка.
По данным СК, сотрудница публиковала записи, в которых провоцировала несовершеннолетних на применение насилия по отношению друг к другу. Кроме того, женщина унижает подопечных и нецензурно при них выражается.
Следователи занимаются установкой обстоятельств произошедшего для принятия процессуального решения.
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