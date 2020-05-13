СК проверит данные об издевавшейся над учениками сотруднице приюта в Уфе

Следственный комитет (СК) займется проверкой данных о сотруднице уфимского приюта, которая публиковала в социальные сети ролики с издевательствами над подопечными. Об этом сообщается на сайте СК.

Следователями инициирована доследственная проверка.

По данным СК, сотрудница публиковала записи, в которых провоцировала несовершеннолетних на применение насилия по отношению друг к другу. Кроме того, женщина унижает подопечных и нецензурно при них выражается.

Следователи занимаются установкой обстоятельств произошедшего для принятия процессуального решения.

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