В Госдуме выявлено пять случаев заражения COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о случаях заражения новым типом коронавируса COVID-19 среди депутатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что всего выявлено пять случаев заражения коронавирусом среди представителей нижней палаты Федерального Собрания.

Среди заболевших, по словам Володина, двое депутатов находятся в самоизоляции дома, еще двое были госпитализированы в больницу. При этом еще один излечился от заболевания и был выписан из больницы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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