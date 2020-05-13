Сотрудница приюта в Уфе выкладывала ролики с издевательствами над учениками
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Сотрудница уфимского приюта публиковала в социальные сети видео издевательств надо подопечными. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Так, на одном из видео появилась подпись, в которой сотрудница заявляет, что знает, «что ученик вырастет проституткой».
Прокуратура совместно с министерством семьи, труда и соцзащиты населения проводит проверку по данному факту. Кроме того, проверка инициирована подразделением по делам несовершеннолетних управления МВД по Уфе.
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