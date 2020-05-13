Вывозной рейс с россиянами вылетел из Бангкока в Москву
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Вывозной рейс с 364 россиянами вылетел из Бангкока в Санкт-Петербург и Москву. Об этом сообщается на странице Министерства транспорта России в Twitter.
Отмечается, что самолет вылетел в 8.49 мск.
В Санкт-Петербурге лайнер покинут 146 человек, остальные 218 долетят до московского аэропорта Шереметьево.
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